Кончилось наступление по Днепру. Расчехлили "секретное оружие". В Днепропетровской области наступление ВСУ, которое преподносилось как решающее, выдохлось, так и не достигнув даже промежуточной цели - зайти в Комар, на которую отводилась неделя.