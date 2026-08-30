Кончилось наступление по Днепру. Расчехлили "секретное оружие". В Днепропетровской области наступление ВСУ, которое преподносилось как решающее, выдохлось, так и не достигнув даже промежуточной цели - зайти в Комар, на которую отводилась неделя.
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