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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Как легко вывести пятна от растительного масла своими руками в домашних условиях

Иногда человек попадает в не самую приятную ситуацию, пачкая одежду растительным маслом. Особенно часто такое происходит во время праздников или похода в гости, что осложняется наличием большого количество людей и возможностью не сразу заметить нелицеприятное пятно.

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