Всё для фронта! Всё для победы! Этот призыв звучал в каждом сердце, вдохновляя людей на подвиг и самоотверженный труд.
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Всё для фронта! Всё для победы! Этот призыв звучал в каждом сердце, вдохновляя людей на подвиг и самоотверженный труд.
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