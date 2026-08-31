Глава управы Ярославского района провёл обход территории

Глава управы Ярославского района Алексей Турков совместно с депутатами Совета депутатов, заместителем главы управы Еленой Мориной и директором ГБУ «Жилищник Ярославского района» Сергеем Шпилевым провёл плановый обход территории по запланированному маршруту.
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