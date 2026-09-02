Saudi Arabia Plans To Free 1 Mb/d As it Invests in Nuclear Power

Saudi Arabia’s power stations, desalination plants, factories and farms consume more than 1 million barrels per day of liquid fuel that the kingdom aims to displace by 2030.
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