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От озарения до тревоги: как архитекторы видят спектр эмоций

От озарения до тревоги: как архитекторы видят спектр эмоций

Рассказываем, как выглядит эмоциональный лабиринт, созданный ведущими столичными архитектурными бюро В рамках выставки «Архитектура для людей» московские архитектурные бюро представили свой взгляд на эмоции и создали экспозицию-лабиринт в конструктивном пространстве «Зотов центр».

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