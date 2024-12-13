От озарения до тревоги: как архитекторы видят спектр эмоций

Рассказываем, как выглядит эмоциональный лабиринт, созданный ведущими столичными архитектурными бюро В рамках выставки «Архитектура для людей» московские архитектурные бюро представили свой взгляд на эмоции и создали экспозицию-лабиринт в конструктивном пространстве «Зотов центр».
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