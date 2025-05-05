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В Совфеде заявили, что Евросоюз отрицает фундаментальные ценности антифашизма

В Совфеде заявили, что Евросоюз отрицает фундаментальные ценности антифашизма

МОСКВА, 5 мая, ФедералПресс. Сенатор Алексей Пушков раскритиковал позицию Евросоюза по отношению к празднованию Дня Победы в Москве, заявив, что европейские политики демонстрируют аморальность и лицемерие.

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