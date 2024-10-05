Родные убитого в 25 лет Тупака Шакура намерены выяснить причастность Diddy к трагедии

Близкие популярного 90-е исполнителя обратились за помощью к адвокатам. Они хотят найти вероятные доказательства причастности Diddy к убийству Тупака Шакура на фоне громких слухах о его криминальном прошлом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии