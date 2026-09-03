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Новости Липецка

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Зеленый театр в Липецке рассыпается, пока не передан области

Зеленый театр в Липецке рассыпается, пока не передан области

Решение о передаче Зеленого театра и здания кинобудки в Нижнем парке из муниципальной собственности в областную было принято ещё в июле 2025 года.

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