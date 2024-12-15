Митрополит допустил отказ от пищевого поста вблизи передовой

Тем, кто выполняет задачи специальной военной операции, рекомендуется соблюдать пост по возможности. Об этом 15 декабря заявил митрополит Курский и Рыльский Герман (Моралин) в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».