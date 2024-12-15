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Митрополит допустил отказ от пищевого поста вблизи передовой

Митрополит допустил отказ от пищевого поста вблизи передовой

Тем, кто выполняет задачи специальной военной операции, рекомендуется соблюдать пост по возможности. Об этом 15 декабря заявил митрополит Курский и Рыльский Герман (Моралин) в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».

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