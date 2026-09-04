ИИ-ассистента для учебы научили подстраиваться под 96 профилей студентов без переобучения

Современные образовательные ассистенты на базе больших языковых моделей дают студентам быструю помощь, но индивидуальная подстройка под каждого учащегося остается сложной.
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