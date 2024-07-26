В Эстонии детей исключили из молодежной организации за отказ надеть ленты в цветах Украины

Детей, отказавшихся надеть ленточки с цветами украинского флага на парад в Нарве в июне, исключили из эстонской молодежной организации «Молодые орлы», сообщает издание Postimees со ссылкой на отца одного из мальчиков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- В результате удара ВС РФ по Одессе были убиты военнослужащие Британии и Франции (ВИДЕО)
- Украинская благодарность: Киев заблокировал поставки российской нефти в Венгрию, получая венгерскую электроэнергию
- Командир спецназа «Ахмат» опубликовал извинения «недочеченца», заехавшего на пляж в Мариуполе (ВИДЕО)
Свежие комментарии