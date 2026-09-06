Попирая хризантему

Премьер-министр Японии снова потребовала демонтировать памятник в Хабаровске, где советский солдат попирает символ Японской Империи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Бунты студентов во Франции сменило антиукраинское шествие. Париж "разгорается" перед неизбежным
- Чеченцев депортируют из Китая за дикий свадебный кортеж в городе. Это вам не в России кричать и стрелять из авто...
- «Я не мог пройти мимо»: Ветеран СВО и чемпион по боксу спас женщин от рецидивиста с ножом — и сам оказался под следствием
Свежие комментарии
- Путин и Трамп: Ро...
- Путин и Трамп: Ро...
- Михаила Звинчука ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым