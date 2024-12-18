Количество продавцов крупногабаритных товаров на Wildberries выросло в 7 раз

Продажи крупногабаритных товаров (мебель, бытовая техника, стройматериалы) на Wildberries с января по ноябрь 2024 года увеличились в 5 раз по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщает пресс-служба компании.
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