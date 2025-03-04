Бобровский отразил 28 из 29 бросков «Тампы» и стал 2-й звездой матча. Победа – 3-я подряд

Вратарь «Флориды» вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Лайтнинг» (2:1). Победа стала для 36-летнего россиянина 3-й подряд и 26-й в 41 матче в текущем сезоне (90,6% сэйвов, коэффициент надежности 2,55).