БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 623 подписчика

Движуха есть, а толку нет: Российско-белорусский «Освей» ждет судьба МС-21 и Superjet

Движуха есть, а толку нет: Российско-белорусский «Освей» ждет судьба МС-21 и Superjet

Почему самолет еще даже на бумаге «не взлетел», но чиновники уже обещают его скорое производство? Андрей Захарченко Фото: Авиация России Материал комментируют: Андрей Литвинов Конкретная промышленная площадка для сборки российско-белорусского самолета «Освей» на территории РФ еще окончательно не определена.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Taurus Zmei
Taurus Zmeiизменено

Научились докладывать, а он обманываться рад. Где Чубайсовский телефон и эл.учебник и где Чубайс? Где Шойгу? и др. У Кремля заборы высокие мешают обзору?