Движуха есть, а толку нет: Российско-белорусский «Освей» ждет судьба МС-21 и Superjet

Почему самолет еще даже на бумаге «не взлетел», но чиновники уже обещают его скорое производство? Андрей Захарченко Фото: Авиация России Материал комментируют: Андрей Литвинов Конкретная промышленная площадка для сборки российско-белорусского самолета «Освей» на территории РФ еще окончательно не определена.