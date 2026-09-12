Движуха есть, а толку нет: Российско-белорусский «Освей» ждет судьба МС-21 и Superjet

Почему самолет еще даже на бумаге «не взлетел», но чиновники уже обещают его скорое производство? Андрей Захарченко Фото: Авиация России Материал комментируют: Андрей Литвинов Конкретная промышленная площадка для сборки российско-белорусского самолета «Освей» на территории РФ еще окончательно не определена.
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Научились докладывать, а он обманываться рад. Где Чубайсовский телефон и эл.учебник и где Чубайс? Где Шойгу? и др. У Кремля заборы высокие мешают обзору?