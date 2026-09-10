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Царьград

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В Архангельской области спасатели нашли рыбака, пропавшего на Белом море

В Архангельской области спасатели нашли рыбака, пропавшего на Белом море

Спасатели Архангельской области обнаружили мужчину, который ушёл на катере из деревни Козлы в направлении микрорайона Экономия и перестал выходить на связь.

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