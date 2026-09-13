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Царьград

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"Ростов" погасит долги и восстановит финансы к середине октября

"Ростов" погасит долги и восстановит финансы к середине октября

Гендиректор "Ростова" Андрей Чайка заявил, что клуб планирует устранить имеющиеся долги и восстановить финансовое положение к середине октября.

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