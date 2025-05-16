Ана де Армас нарушила молчание о своих отношениях с Томом Крузом

Фанаты не поверили заверениям актрисы. Ана де Армас отрицает свой роман с Крузом LEGION-MEDIAПоследние три месяца ходят упорные слухи о том, что у 37-летней Аны де Армас и 62-летнего Тома Круза завязалась лав-стори.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии