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Сегодня в Казани пасмурно и до +17 градусов

Сегодня в Казани пасмурно и до +17 градусов

В воскресенье, 11 июня, в Казани ожидается переменная облачность без существенных осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.

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