Долина рассказала, как долго пыталась получить прописку в Москве

Ларисе Долиной пришлось шесть лет бороться за возможность официально обосноваться в Москве. Популярная исполнительница пожаловалась, что столица долго не принимала ее: документы на прописку возвращали с отказом шесть раз подряд.
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