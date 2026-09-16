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Царьград

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Спецпосланник США поблагодарил Лукашенко за успешные переговоры

Спецпосланник США поблагодарил Лукашенко за успешные переговоры

Спецпосланник США по Белоруссии Джон Коул выразил благодарность президенту Александру Лукашенко за продуктивные переговоры, прошедшие во вторник в Минске с представителями команды Дональда Трампа.

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