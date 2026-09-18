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Царьград

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ABS-CBN: Трое убиты и шестеро ранены в стрельбе в школе Филиппин

ABS-CBN: Трое убиты и шестеро ранены в стрельбе в школе Филиппин

В городе Банга на юге Филиппин произошла стрельба в школе, в результате которой погибли три человека, а шестеро получили ранения.

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