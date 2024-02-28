Сценарист оригинального “Дома у дороги” подал в суд на Amazon из-за ремейка с Дж...

Сценарист оригинального “Дома у дороги” подал в суд на Amazon из-за ремейка с Джейком ДжилленхоломНовый фильм “Дом у дороги” с Джейком Джилленхолом в главной роли выйдет на канале Prime Video в марте и станет переосмыслением оригинального фильма, вышедшего в 1989 году.