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Сценарист оригинального “Дома у дороги” подал в суд на Amazon из-за ремейка с Дж...

Сценарист оригинального “Дома у дороги” подал в суд на Amazon из-за ремейка с Дж...

Сценарист оригинального “Дома у дороги” подал в суд на Amazon из-за ремейка с Джейком ДжилленхоломНовый фильм “Дом у дороги” с Джейком Джилленхолом в главной роли выйдет на канале Prime Video в марте и станет переосмыслением оригинального фильма, вышедшего в 1989 году.

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