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В России призвали не ограничивать учёт страхового стажа для многодетных матерей

В России призвали не ограничивать учёт страхового стажа для многодетных матерей

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила исключить ограничение по учёту страхового стажа у женщин, родивших и воспитавших пятерых и более детей.

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