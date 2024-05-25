Депутаты выступают за введение многоступенчатой шкалы НДФЛ

В России целесообразно ввести многоступенчатую шкалу НДФЛ, рекомендовали депутаты Госдумы. Также они предложили правительству ввести вычеты для сдающих ГТО и обязать часть бизнеса на «упрощенке» платить НДСФото: Олег Яковлев / РБК Комитет Госдумы по бюджету и налогам утвердил рекомендации по итогам парламентских слушаний, посвященных вопросам совершенствования налогового законодательства, говорится в поступившем в РБК сообщении пресс-службы комитета.