Андрей Островский: Хотим выделить журналистов, которые говорят с аудиторией внятным языком

Журналистский конкурс "Золотое перо Приморья" (16+) продолжает знакомить с составом жюри проекта. О задачах конкурса и главном умении журналиста рассказал известный приморский журналист и начальник пресс-службы Музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В.
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