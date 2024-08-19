Саша Белый: судьба прототипа главного героя фильма «Бригада»

«Бригада» – культовый многосерийный фильм режиссёра Алексея Сидорова. Многим людям эта картина полюбилась тем, что она передаёт атмосферу «лихих 90-х», а главный персонаж Саша Белый стал символом и героем своего времени, хоть и не совсем положительным.