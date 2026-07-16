Коул Перфетти продлил контракт с «Виннипегом» на 5 лет и 6 млн долларов в год

«Виннипег» и 24-летний форвард Коул Перфетти достигли соглашения о новом долгосрочном контракте. Как сообщает клуб, договор рассчитан на 5 лет, а среднегодовая зарплата хоккеиста составит 6 миллионов долларов.
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