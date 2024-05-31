В рамках акции «Внимание-дети!» сотрудники Госавтоинспекции в Северной Осетии проводят профилактические мероприятия с водителями

В рамках акции «Внимание-дети!» сотрудники Госавтоинспекции Моздокского района проводят профилактические мероприятия с водителями, предупреждают их быть внимательными в местах скопления детей, уступать дорогу пешеходам и перевозить детей с использованием детских удерживающих устройств.