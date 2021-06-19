Аргументы недели

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Секретарь Совнацбеза Украины Данилов заявил о способности ВСУ отвоевать республики Донбасса

Секретарь Совнацбеза Украины Данилов заявил о способности ВСУ отвоевать республики Донбасса

Вооруженные силы Украины способны отвоевать территории, которые контролируют в настоящее время власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

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Андрей
Данилова в первые ряды со знаменем украины при начале наступления ВСУ Украины на Донбасс!!! Слава Данилову! Данилову слава!
Rusik Rusik
Интересно, а что он курит?
Сергей Зюкин
Вот иди, Данилов, и отвоёвывай, только не плачь потом, когда Малороссия будет по Днепр, а то и дальше, а самого тебя, вместе с комиком и нациками на суках развесят... Свои же!
Борис Осипов
Vasja Chabibulin
Безмозглая мразь.
Александр Волков
Может она то может, но кто же ей даст!?? Сказочник! Пусть привстаенет - может извилина и заработает!??

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