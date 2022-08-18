Ракова сообщила о продолжении поставок оборудования в медорганизации в плановом объеме

Свыше 10 тысяч единиц техники уже поступило в медорганизации с начала этого года В поликлиники и больницы Москвы до конца 2022 года поступит более 11,7 тысячи единиц медицинского оборудования в плановом порядке, информирует сайт главы Москвы.