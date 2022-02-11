Их любовь выдержала испытание временем: самые многолетние браки Молдовы (ФОТО)

У каждой пары есть свои табу, однако день всех влюбленных — особенный день, когда вы должны вспомнить, когда в последний раз сказали «я люблю тебя» своему партнеру, или когда в последний раз дарили цветы женщине, которая рядом с вами, передаёт Noi.