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Их любовь выдержала испытание временем: самые многолетние браки Молдовы (ФОТО)

Их любовь выдержала испытание временем: самые многолетние браки Молдовы (ФОТО)

У каждой пары есть свои табу, однако день всех влюбленных — особенный день, когда вы должны вспомнить, когда в последний раз сказали «я люблю тебя» своему партнеру, или когда в последний раз дарили цветы женщине, которая рядом с вами, передаёт Noi.

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