StarHit: муж Алсу полгода не появлялся дома

Алсу и ее супруг Ян Абрамов переживают непростой период в своих отношениях. По сообщениям из близкого окружения пары, уже на протяжении более полугода Ян практически не появлялся в их общем доме, возвращаясь к Алсу и детям лишь изредка, что неизбежно приводило к конфликтным ситуациям.
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