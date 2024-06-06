StarHit: муж Алсу полгода не появлялся дома

Алсу и ее супруг Ян Абрамов переживают непростой период в своих отношениях. По сообщениям из близкого окружения пары, уже на протяжении более полугода Ян практически не появлялся в их общем доме, возвращаясь к Алсу и детям лишь изредка, что неизбежно приводило к конфликтным ситуациям.