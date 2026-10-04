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Златан поставил Ямаля на 1-е место среди лучших игроков Ла Лиги, Мбаппе – на 2-е

Златан Ибрагимович «вслепую» проранжировал звезд Ла Лиги . Экс-форварду «Барселоны» нужно было ставить каждого футболиста, которого называет собеседник, на одно из пяти мест, не зная при этом, кого назовут дальше.

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