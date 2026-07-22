ФИФА опубликовала состав сборной мира-2026

ФИФА разместила на своем сайте состав символической сборной ЧМ-2026 по версии болельщиков. В команду вошли три игрока сборной Испании, три из Франции, два - аргентинца и по одному представителю Кабо-Верде, Англии и Норвегии.
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