Медвежий угол
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Медвежий угол

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Не Копенгаген. Датский судовладелец, крупнейший в мире, свернул работу через порты незалежной

Не Копенгаген. Датский судовладелец, крупнейший в мире, свернул работу через порты незалежной

Украине перекрыли экспорт морем, убытки — миллиард долларов в месяц Дмитрий Родионов Фото: IMAGO/Joerg Boethling/TASS Материал комментируют: Всеволод Шимов Игорь Шатров Датская судоходная компания Maersk временно отказалась обслуживать контейнерные перевозки через Черноморский рыбный порт на Украине.

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Комментарии
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vagas Karlito
Опять америкосы зашевелились с мирными инициативами! Опять нужны уступки! Они верят свято  что те будут!
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1 м.
Alex Nемо
Проверил. Понтонные переправы через Дунай продолжают работать строго по графику: 2 парома в час днём один паром каждый час ночью. Один паром перевозит до 20 крупнотонажных фур (15-30 тонн груза каждая). Или до 700 фур в сутки или до 20,000 тонн военных грузов. А может вы считаете что туда везут кружевные трусики из ЕС?
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1 м.
Владимир Аверков
опять вовины игры...то сносим,то не сносим,то бомбим,то сопли жуём...и так больше 4х лет...
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3 н.