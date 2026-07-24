Не Копенгаген. Датский судовладелец, крупнейший в мире, свернул работу через порты незалежной

Опять америкосы зашевелились с мирными инициативами! Опять нужны уступки! Они верят свято что те будут!

Alex Nемо

Проверил. Понтонные переправы через Дунай продолжают работать строго по графику: 2 парома в час днём один паром каждый час ночью. Один паром перевозит до 20 крупнотонажных фур (15-30 тонн груза каждая). Или до 700 фур в сутки или до 20,000 тонн военных грузов. А может вы считаете что туда везут кружевные трусики из ЕС?