Level Group: более 80% россиян предпочли бы покупку квартиры аренде

Подавляющее большинство опрошенных россиян (82%) выразили желание отказаться от аренды квартиры и приобрести собственное жилье, свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Level Group (есть у "Газеты.
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