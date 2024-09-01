Рост ставок по вкладам в России. Как изменяется финансовый ландшафт Ольга ВайленкоВ последние недели ставки по банковским вкладам в России стремительно растут, привлекая внимание как экспертов, так и рядовых вкладчиков.
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