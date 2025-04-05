Кросс-универсал Lada Iskra с двухцветным салоном: «живые» фото

Тольяттинский портал Avtograd News поделился снимками экстерьера и интерьера топ-версии новинки. В объектив попала Lada Iskra SW Cross в фирменном цвете «Табаско», впервые в публичном доступе оказались фотографии двухцветного салона и багажника.
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