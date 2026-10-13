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"Досье мистера Рэтклиффа": американцы готовят Зеленскому неприятный сюрприз

"Досье мистера Рэтклиффа": американцы готовят Зеленскому неприятный сюрприз

В экспертном сообществе обсуждают, реально ли сейчас провести на Украине выборы, действительно ли Владимир Зеленский и его "слуги народа" могут на это пойти.

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