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36 лет вместе только на бумаге: почему Филипп Янковский и Оксана Фандера уже несколько лет не живут одной семьей

36 лет вместе только на бумаге: почему Филипп Янковский и Оксана Фандера уже несколько лет не живут одной семьей

Этим летом Филипп Янковский и Оксана Фандера могли бы отметить агатовую свадьбу — 36 лет совместной жизни.

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