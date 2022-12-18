«В футболе только два бога: Месси и Марадона. Теперь это понятно всем». Леандро Фернандес о победе Аргентины на ЧМ

«В футболе только два бога: Месси и Марадона. Теперь это понятно всем». Леандро Фернандес о победе Аргентины на ЧМ

Леандро Фернандес поделился эмоциями от победы сборной Аргентины в финале ЧМ-2022. «Наконец-то это случилось! Для всех это безумный праздник.

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