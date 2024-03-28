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Позитив для оптимистов

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Подозреваемых по делу становится всё больше. К кому следователей привели ниточки

Подозреваемых по делу становится всё больше. К кому следователей привели ниточки

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА ОЛЕГ БЕЛИКОВ "ВЕЗУТ В СИЗО ЦЕЛЫМИ КЛАНАМИ": НОВЫХ ФИГУРАНТОВ ДЕЛА В "КРОКУСЕ" НЕ МЕНЕЕ 25 ЧЕЛОВЕК Подозреваемых по делу становится всё больше.

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Комментарии
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ninikooo Митусова
Н.
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9 час.
ninikooo Митусова
ни один сопричастный не должен уйти от ответственности. Начинать нужно с того, кто регистрировал их и выдавал паспорта/ вот нутро « клубка»
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9 час.
E
Ed
среди них полно своих человечков, но для кого своих? Вот главная заковыка!
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9 час.

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