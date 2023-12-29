Алаев назвал «Краснодар» открытием года в РПЛ

Президент РПЛ Александр Алаев высказал мнение, что «Краснодар» является открытием года в РПЛ. «Краснодар», потому что команда впервые в своей истории закончила первую часть сезона на первом месте, а ещё у них был финал Кубка России.
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