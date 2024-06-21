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Среди военных и мирных жителей: вспышку холеры зафиксировали в Херсоне

Среди военных и мирных жителей: вспышку холеры зафиксировали в Херсоне

Ситуация с заболеваемостью холерой в России стабильная, специалисты приняли меры по недопущению распространения инфекции еще в марте — апреле этого года, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора, комментируя сообщения СМИ и вспышке холеры в Херсоне.

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