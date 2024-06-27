Международный валютный фонд обвинил США в разрушении мировой торговли

Санкции, вводимые США в отношении других государств представляют собой риски для мировой экономики. Об этом говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ) по итогам ежегодного обзора экономики США.
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