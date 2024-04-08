Из Солдатского озера вытащили еще одну конечность пропавшей смолянки

Вчерашние поиски специалистов пожарно-спасательного центра дали результаты. Как сообщили в пресс-службе СОГБУ «Пожарно-спасательный центр», 7 апреля водолазы подняли из Солдатского озера конечность пропавшей в конце октября прошлого года 44-летней Татьяны Брысенковой.
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