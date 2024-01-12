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Bethesda анонсировала для Starfield «самый крупный» патч с релиза — более сотни испр...

Bethesda анонсировала для Starfield «самый крупный» патч с релиза — более сотни испр...

Bethesda анонсировала для Starfield «самый крупный» патч с релиза — более сотни исправлений и улучшенийИздательство Bethesda Softworks и разработчики из Bethesda Game Studios поделились новыми подробностями следующего масштабного обновления для своей космической ролевой игры Starfield.

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