Снайперы отряда «Невский» Сыч и Суета уничтожили стрелка ВСУ в дуэли на СВО

Снайперы с позывными Сыч и Суета из отряда «Невский», входящего в состав Добровольческого штурмового корпуса, поучаствовали в снайперской дуэли с парой стрелков ВСУ, которая произошла во время одной из их вылазок в направлении Часова Яра.
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