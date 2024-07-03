Снайперы отряда «Невский» Сыч и Суета уничтожили стрелка ВСУ в дуэли на СВО

Снайперы с позывными Сыч и Суета из отряда «Невский», входящего в состав Добровольческого штурмового корпуса, поучаствовали в снайперской дуэли с парой стрелков ВСУ, которая произошла во время одной из их вылазок в направлении Часова Яра.